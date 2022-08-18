Осло, 18 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Центральный банк Норвегии в четверг 18 августа повысил ключевую процентную ставку на половину процентного пункта, заявив, что «инфляция оказалась значительно выше, чем прогнозировалось», передает Associated Press.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

Повышение ставки до 1,75% стало большим, чем ожидалось, так как банку пришлось бороться с высокой инфляцией, которая в июле 2022 года достигла 6,8%. В заявлении Банк Норвегии отметил, что уровень безработицы в июле сократился также против ожиданий до 3,2%, при этом «в норвежской экономике сохраняется высокая активность».

«В последние месяцы наблюдался широкий рост цен, который может привести к тому, что инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее, — говорится в заявлении Norges Bank. — Более быстрое повышение ставки сейчас снизит риск закрепления инфляции на высоком уровне и необходимости более резкого ужесточения денежно-кредитной политики в дальнейшем».

Банк Норвегии последовал примеру центральных банков по всему миру, которые идут на значительное повышение ставок в борьбе с максимальной за последние десятилетия инфляцией. Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк в последние недели повысили ставки, стремясь охладить экономику, не доводя ее до рецессии.

Центральный банк Норвегии, которая не входит в Европейский союз, отметил, что «сохраняющееся глобальное ценовое давление приведет к дальнейшему ускорению инфляции цен».

«С другой стороны, рост процентных ставок и высокая инфляция могут привести к охлаждению рынка жилья и ограничению потребления домохозяйств быстрее, чем это предполагается в настоящее время, — отмечается в заявлении банка. — Существует также риск более резкого замедления глобального роста».

Также в банке отметили, что с учетом перспектив и баланса рисков в сентябре, скорее всего, он снова повысит учетную ставку.