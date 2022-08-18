Париж, , 14:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн поделилась в своем аккаунте в Twitter своими «мыслями о жертвах, их близких и населении, сильно пострадавшем от плохой погоды на Корсике», передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

«Делается все, чтобы помочь пострадавшим», — заявила Элизабет Борн.

На острове Корсика объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 224 км / ч.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту исполнительного совета Корсики, чтобы показать «всю свою поддержку».

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