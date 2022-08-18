Адана, Турция, , 14:37 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» договорился с российским нападающим Артёмом Дзюбой о подписании контракта. Об этом 18 августа заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

Артём Дзюба Вячеслав Евдокимов

«Мы действительно договорились. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня все будет официально оформлено», — приводит слова Гектюрка «Спорт-Экспресс».

По его словам, стороны согласовывают последние детали и в ближайшие день-два объявят обо всём официально.

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