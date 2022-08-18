Адана, Турция, 18 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» договорился с российским нападающим Артёмом Дзюбой о подписании контракта. Об этом 18 августа заявил спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

«Мы действительно договорились. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня все будет официально оформлено», — приводит слова Гектюрка «Спорт-Экспресс».

По его словам, стороны согласовывают последние детали и в ближайшие день-два объявят обо всём официально.