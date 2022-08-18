Оренбург, , 14:37 — REGNUM В Оренбурге грядёт реформа структуры администрации муниципалитета. Проект уже одобрен комитетами горсовета и счётной палатой. Итоговое решение депутатский корпус примет 25 августа. Об этом сообщили в горсовете.

Администрация Оренбурга Orenburg.ru

Глава Оренбурга Сергей Салмин обратил внимание на то, что административная реформа не повлечёт за собой дополнительных затрат и увеличение штатной численности. По словам мэра, предлагаемые изменения придадут новый стимул комплексному развитию Оренбурга.

Изменения в структуре администрации предполагают упразднение заместителей главы муниципалитета по ЖКХ и правовым вопросам. Имущественный и жилищные отношения будет курировать один вице-мэр. Среди заместителей главы города появится главный архитектор. Первый замглавы получит больше полномочий. Ряд отделов трансформируют в управления, комитет по управлению имуществом — в департамент.