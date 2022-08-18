Рига, 18 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Памятник основателю СССР Владимиру Ленину и стелу в честь освобождения Риги от гитлеровской оккупации снесли в ночь на 18 августа в предместьях латвийской столицы. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Ленину в Смоленске

Памятник Ленину в посёлке Муцениеки, что в 20 км восточнее Риги, был одним из последних в Латвии. Оба памятника уничтожат, так как никто не захотел забрать их, заявил глава администрации Стопинской волости Алдис Грунде.

«Чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности, снос стелы в поселке Стопини прошел под покровом ночи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии также снесли монумент, установленный в честь советского дипломатического курьера Теодора Нетте.

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