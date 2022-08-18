Ижевск, , 14:35 — REGNUM В Первомайский районный суд Ижевска с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении местных жителей, которые обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в течение почти двух лет обвиняемые совершили незаконные операции по переводу денежных средств в валюте России с расчетных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчетные счета пяти компаний, которые зарегистрированы на территории иностранных государств.

В банки при этом предоставлялись фиктивные документы на поставку товаров. Фактически никаких правоотношений между компаниями не было, поставки товаров не осуществлялись. Общая сумма незаконных валютных операций составила 265 млн рублей.

Также один из обвиняемых изготовил поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств с фиктивными данными которые предоставлял в кредитные организации.

В порядке обеспечительных мер на счета обвиняемых был наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле в июле текущего года сотрудники полиции и ФСБ задержали группу, которая занималась обналичиванием денег. По оценкам следствия, в 2020 году группа получила доход от незаконной деятельности в размере более 20 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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