Москва, 18 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Китай и Индия являются мировыми лидерами по вводу в эксплуатацию и использованию угольных ТЭС, и потребность в поставках угля у них высокая, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Вагоны с углем

«Стабилизации экспорта угля в июле способствовало изменение правил перевозки угля через БАМ и Транссиб, которые с 1 июля вернули производителям угля квоты на приоритетный вывоз угля на Восток.

Существенный рост поставок угля железнодорожным транспортом ограничивается пропускной способностью железнодорожных магистралей. В Китай по морскому пути было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию — 2 млн тонн. 17 августа фьючерсы на поставку энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросли до $370–376/т.

Российский уголь торгуется с дисконтом от 30% до 50%. Эта скидка существенно выше, чем до начала СВО. Тем не менее российские угольщики остаются в плюсе. На фоне ограничений на поставки российского угля страны ЕС увеличили импорт угля из Казахстана, Колумбии, Австралии и ЮАР.

Вопросы о несоответствии использования угля целям «зеленой политики ЕС» отходят на второй план. Очевидно, что цены на уголь в ЕС поднимутся, и он будет обходиться европейцам дороже российского с учетом длинного логистического плеча. Сегодня цена на уголь из ЮАР c поставкой в текущем месяце выросла до $327,8/т. Стоимость сентябрьских фьючерсов на австралийский уголь достигла $433/т.

Стоит ощутить разницу между ценой российского и австралийского энергетического угля! Заинтересованность в приобретении дополнительных объемов угля проявила Индия, поскольку стоимость российского угля с учетом дисконта практически в два раза ниже австралийского.

Прорабатываются расчеты за поставляемый уголь в рублях и национальной валюте. В сложившейся ситуации нельзя исключить, что Европа может продолжить закупать у России уголь в «теневом формате». Критического сокращения экспорта угля из России не ожидается.

Компании в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке всегда ориентировались в поставках на Китай и страны АТР. У крупнейших же угольных компаний, таких как «Мечел» и «Распадская», доля экспорта угля в страны ЕС составляла величину порядка 10%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия нашла покупателей на уголь, от которого отказались страны ЕС, на Востоке.

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