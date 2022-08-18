Молдавия, 18 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Молдавским фермерам, которые смогут доказать, что пострадали от засухи, позволят реструктуризировать кредиты без штрафных санкций. Об этом, как передаёт 18 августа агентство «Инфотаг», министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил на встрече с представителями Национальной федерации фермеров и ассоциации «Фермерская сила».

Антон Мауве. Пашущий фермер. 1880-е

Кроме того, сообщается, что аграриям пообещали материальную поддержку, а также развитие систем орошения. Министр заявил, что поиски выхода из сложившегося «тупика» и новых мер поддержки продолжатся.

«Мы ведём переговоры о возврате НДС, накопленного на счетах, для покрытия различных платежей. Уже с 1 января 2023 года начнётся процесс ежемесячного возмещения НДС», — сказал Боля.

Стоит отметить, что по данным метеорологов, сильнейшая в Молдавии за десятилетие засуха ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы. Также фермеры сообщают о больших потерях урожая других видов культур.