Москва, 18 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Йозеф Циннбауэр заявил, что не обращает внимания на слухи о его возможной отставке. Об этом 18 августа сообщает «Чемпионат».

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, моё дело подготовить команду к игре. Мы концентрируемся полностью на подготовке к игре», — сказал Циннбауэр.

По его словам, если команда победит в матче с «Химками», то все разговоры об отставке резко сойдут на нет.

После пяти туров чемпионата России «Локомотив» набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. 20 августа «железнодорожники» сыграют на выезде с «Химками».