Волгоград, 18 августа 2022, 14:32 — REGNUM Шесть миллионов тонн зерна намолотили хлеборобы Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации региона.
Аграрии вышли на финишную прямую. В регионе осталось собрать порядка 200 тысяч гектаров озимых и яровых культур. При этом сельхозтоваропроизводители уже перевыполнили плановый показатель в 4,7 млн тонн — на 18 августа хлеборобы собрали шесть миллионов тонн.
В лидерах Еланский район, где урожайность составляет 50 центнеров с гектара.