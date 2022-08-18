Волгоград, , 14:32 — REGNUM Шесть миллионов тонн зерна намолотили хлеборобы Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе администрации региона.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Аграрии вышли на финишную прямую. В регионе осталось собрать порядка 200 тысяч гектаров озимых и яровых культур. При этом сельхозтоваропроизводители уже перевыполнили плановый показатель в 4,7 млн тонн — на 18 августа хлеборобы собрали шесть миллионов тонн.

«Мы отмечаем серьёзное достижение. Многие районы перешагнули 300-тысячный рубеж по намолоту. С уверенностью могу сказать, что будут и районы, которые возьмут планку в 400 тысяч тонн. Средняя урожайность по региону на текущую дату составляет 33 ц/га. Есть районы, где собирают больше 40 ц/га», — отметил заместитель губернатора Василий Иванов.

В лидерах Еланский район, где урожайность составляет 50 центнеров с гектара.