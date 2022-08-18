Ярославль, 18 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе Ярославля почти закончены работы по благоустройству парка Судостроителей. Об этом рассказал врио главы города Илья Мотовилов.

Илья Мотовилов Благоустроенный парк Судостроителей в Ярославле

«В настоящее время готовность объекта составляет 99%, в течение сегодняшнего дня специалисты завершат установку дополнительных опор светодиодного освещения и деревянных настилов на монолитные лавочки», — рассказал чиновник.

До этого на территории установили бордюрный камень, сформировали центральную аллею в тротуарной плитке, а по периметру появилась система видеонаблюдения. Также Мотовилов отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о продолжении благоустройства в парке Судостроителей в 2023 году. В планах — установить спортивное оборудование и игровой городок для детей.