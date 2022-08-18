Москва, 18 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Рязанскую область, где идёт борьба с лесными пожарами, стягиваются дополнительные силы, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

По его словам, губернатор Рязанской области постоянно находится на связи с министерством.

«Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область», — приводится заявление Козлова на сайте министерства.

Руководитель ведомства отметил, что пока оценочные комментарии по ситуации преждевременны.

В Минприроды рассказали, что на утро 18 августа со стихий в Рязанской области борются 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолёта МЧС России. В регион направлены самолёт Бе-200ЧС, а также вертолёты и два самолёта Ил-76.