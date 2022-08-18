18 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Сербия в данной ситуации не может воевать в Косово и Метохии, но зато есть другие способы защитить свои законные права в южном крае.

Татьяна Стоянович, , 16:07 — REGNUM Непросто предугадать, что сербские власти будут делать 1 сентября, если албанские сепаратисты в Косово запретят использование сербских документов, удостоверяющих личность, и сербских автомобильных номеров, так как в подобных ситуациях никто заранее не предупреждает другую сторону о возможных ответных шагах. Об этом ИА REGNUM заявил профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Косово — это Сербия! Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что правительство сепаратистского Косово во главе с премьером Альбином Курти намерено задействовать с 1 сентября так называемый «режим взаимности» по отношению к Сербии. Этот режим подразумевает, что на территории сепаратистского образования не будут действовать документы и автомобильные номера, выданные органами Республики Сербии, так как Белград не признаёт «независимое Косово» и документы, выданные приштинскими властями. Албанские сепаратисты уже попытались ввести этот режим с 1 августа, но это вызвало новое обострение ситуации на севере Косово и Метохии. После вмешательства посольства США правительство Курти решило перенести срок внедрения новых правил на 1 сентября.

По словам Копривицы, трудная ситуация, в которой оказалась Сербия частично по собственной вине, но прежде всего из-за непринципиальной позиции Запада, «дополнительно усложняется из-за специальной операции России на территории бывшей Украины».

«Запад использует ситуацию для того, чтобы усилить давление на Сербию. Я напомню, что у Сербии нет выхода к морю, она окружена государствами, которые или уже состоят в НАТО, или находятся под своеобразной оккупацией альянса, как, например, Босния и Герцеговина. Поэтому у Сербии возникает проблема с импортом вооружения из России. Запад нам дает понять, что если он захочет, то сможет создать нам проблемы намного больше тех, с которыми мы ранее сталкивались», — рассказал сербский эксперт.

Российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит–2019» Mil.ru

С другой стороны, очевидно, что «группа бандитов, которая именует себя косовскими властями, управляемая людьми, у которых, по всей видимости, нет излишков политического разума», пользуется поддержкой Запада, продолжил Копривица. Это видно на основании того, что пять влиятельных стран Запада — США, Великобритания, Германия, Франция и Италия — не видят ничего спорного в шагах нелегальных властей в Приштине, отметил эксперт.

«Они исходят не из международно-правовой реальности, которая заключается в том, что Косово и Метохия — это неотъемлемая часть сербского государства, а из ложной, насильственно навязанной реальности, которая была создана односторонним признанием отторгнутой силой части территории Республики Сербии», — рассказал Копривица.

По мнению эксперта, Запад пытается вовлечь Сербию и ее южный край в большую геополитическую игру, которая ведется против России.

«Цель этой игры — создать России проблемы везде, где только можно, рассчитывая на то, что она не сможет ответить. В данном случае Сербия всего лишь «сопутствующий ущерб» для насильников с Запада из-за ее отношения к России, по которому Сербия выделяется на фоне почти всех других европейских стран», — полагает Копривица.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Белград в данных обстоятельствах может лишь смириться с «режимом взаимности», который планирует ввести Приштина, эксперт напомнил, что президент Вучич ранее по этому поводу делал довольно громкие заявления о том, что Сербия победит.

«Если бы Сербии разрешили самостоятельно решить вопрос с нелегальными властями сепаратистского Косово, тут, несомненно, не было бы проблем. Но албанские сепаратисты находятся под защитой НАТО. Любой заход сербских сил безопасности на территорию южного края можно было бы толковать как нарушение международных договоренностей. Даже если бы не было таких международно-правовых актов, как Кумановское соглашение, которое подтверждено СБ ООН, США уже показали, что они готовы использовать военную силу даже вне рамок международного права, если они это посчитают нужным. Поэтому я не уверен, что у Сербии есть возможность вступить в военный конфликт из-за Косово и Метохии», — рассказал эксперт.

Копривица также напомнил, что Белград в некотором смысле сам сделал первую уступку, когда осенью 2021 года согласился с тем, чтобы сербские автомобилисты при въезде на территорию южного края закрывали государственную символику на своих автомобильных номерах специальными наклейками. «Этот прецедент поставил Сербию в такую позицию, в которой она как международно признанное государство ставит себя в один ряд с бандитами в Приштине, которые играют в государство», — отметил эксперт.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Тем не менее, полагает Копривица, Сербия все еще может предпринять ряд шагов в ответ на действия Приштины, не применив при этом вооруженную силу, но сербские власти до сих пор упорно избегали таких шагов.

Часлав Копривица Если мы говорим о том, должны ли Вооруженные силы Сербии перейти фиктивную административную линию между Косово и Метохией и Центральной Сербией, я считаю, что это, несомненно, необходимо сделать, если косовские сепаратисты начнут убивать сербов. Но есть и другие средства. Сербия может изолировать Косово в экономическом и транспортном смысле и она ни в коем случае не должна брать кредиты для того, чтобы строить дорогу, которая должна соединить «Великую Албанию» с дорожной сетью Сербии и остальной Европы. У Белграда есть возможности для того, чтобы создать большие проблемы бандитам в Приштине.

По словам эксперта, существует еще одна возможность — выйти из брюссельского процесса. Но этот вариант был бы политическим поражением для президента Александра Вучича, так как он с самого начала согласился на брюссельские переговоры, которые в формальном смысле ведутся вне рамок ООН, а по сути, вне правовых рамок резолюции 1244 СБ ООН, подчеркнул Копривица.

«Просто нужно прервать любые переговоры с Приштиной под эгидой ЕС. В конце концов, есть то, о чем я уже годами говорю, и, к сожалению, время показывает, что мои слова верны. Сербия может провозгласить Косово и Метохию оккупированной территорией и таким образом отменить все соглашения, которые во имя перемирия и будущего подписали как предыдущие власти во главе с президентом Борисом Тадичем, так и действующие во главе с президентом Александром Вучичем. По сути, все эти соглашения были маленькими шагами к суверенизации сепаратистского Косово», — подытожил Часлав Копривица.