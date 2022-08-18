Краснодар, 18 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, занимавший руководящий пост с ноября 2021 года, уходит в отставку.

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Как следует из документов городской думы, решение принято по собственному желанию. Заявление о досрочном сложении полномочий подано на рассмотрение депутатов муниципального парламента, пишет ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сообщалось о том, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко может возглавить Совет министров администрации Харьковской области.