Саратов, , 14:47 — REGNUM Из бюджета Саратовской области на приобретение оборудования для перинатального центра выделено 40 млн рублей. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перинатальный центр Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициативу специалистов медицинского учреждения о модернизации отделения вспомогательных репродуктивных технологий во время посещения поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Новое оборудование заказано и в ближайшие месяцы будет доставлено в центр.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Саратовской области с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения на свет появились более 400 малышей.

Из общего количества новорожденных по области в 2021 году порядка 51% составили мальчики, 49% — девочки.

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