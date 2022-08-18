18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что болгарское правительство объявило о полном прекращении экспорта древесины.

Анна Царькова, , 16:08 — REGNUM Болгарское правительство объявило о полном прекращении экспорта древесины. Данное решение связывают с необходимостью «защиты интересов внутреннего потребителя», сообщает 17 августа БТВ.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«В Болгарии спрос на древесину из-за высоких цен на газ увеличился втрое. До наступления отопительного сезона необходимо обеспечить дровами всех нуждающихся потребителей в нашей стране», — отметил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

Министр также пообещал, что в ближайшее время малоимущим гражданам предоставят на бесплатной основе определенное количество кубометров дров, а другие смогут купить по льготной цене твердотопливные материалы.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили опасение относительно того, что данная мера не спасет Болгарию зимой. Были и те, кто с сарказмом указал на то, что вырубка деревьев, а также отапливание помещений дровами негативно скажется на экологии. Некоторые также отметили, что граждане Болгарии вынуждены будут зимой отапливать помещения дровами из-за своих политиков, которые, в частности, по политическим соображениям отказались оплачивать поставки газа в рублях, как того требовала Москва.

«Это их не спасет!» — считает Светлана.

«А у нас в квартире газ», — иронизирует Hidda Vidda.

«Ну, до кизяка ещё не докатились, и то хорошо», — смеется Алексей М.

«Думаю, зимой они топить будут не только дровами, но и книгами с мебелью», — выразил предположение V. K.

«В 90-е на черном рынке скупали доллар в России, а в ЕС будут скупать деревья», — с сарказмом добавил Pro 100.

«Вырубка деревьев — так по-зелёному…» — шутит Ксения.

«Ой, как не жалко!» — отреагировала Ольга Л.

«Дрова теперь самим нужны — ждут, когда они к зиме ещё подорожают, вот тогда и продадут на внутреннем рынке втридорога», — отметил Sergei.

«Мы помним «Южный поток». Мы вложили туда деньги, и нас кинули. Теперь им в рублях сложно платить. Пускай сидят в холоде. Может, до населения через холод дойдёт, что их правители сотворили. И самому населению придётся выжигать эту злокачественную опухоль в своём государстве», — написал Миронов.

«А нам хочется, чтоб Россия им ни газ, ни нефть, ни дрова не продавала теперь! Наш газ — это особая привилегия!» — пишет Наталья.

«Назад в пещеры», — пошутила Венера.

«Жаль природу. Через пару лет от зеленой Европы останутся только пеньки», — добавил N. B.

Вырубка леса

«Тогда надо просто от Европы оставить пеньки и спасти природу!» — с сарказмом ответила ему (N. B.) Наталья М.

«Русофобия дорожает», — смеется Сергей.

«Эх, зимой картина маслом: по всей Европе трубы дымят над хатами. Красота, как на рождественских открытках начала XIX века», — иронизирует Nataly.

«Это они не о себе думают, а о членах ЕС. Так как экспорт в ЕС останется. А стало быть, нечего разбазаривать то, что уважаемым членам ЕС пригодится уже скоро», — прокомментировал Дмитрий Д.

«Болгария — удивительная страна! Умудрилась загубить все энергетические проекты, так или иначе связанные с Россией, — от атомной станции до «Южного потока», — подчеркнул Kharkov.

«Леса, конечно, в Болгарии есть, но не Сибирь-матушка. А осень-то уже в окно стучит, «братушки», — отреагировала Ольга М.

«Не помрут. Опять же, мебели у всех в квартирах полно», — с сарказмом ответила ей Марина Л.