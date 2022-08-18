Торжок, Тверская область, , 14:27 — REGNUM Родным полковника Василия Клещенко, погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине, вручили Звезду Героя России, церемония состоялась в Торжке Тверской области 18 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Улицу в Торжке назовут именем Героя России, погибшего в ходе спецоперации Пресс-служба правительства Тверской области

Посмертную награду родным героя вручили губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Министерства обороны РФ Александр Максимцев.

«Опытный пилот и командир, он много раз проявлял мужество, спасал товарищей и рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе и в Сирии. Под Харьковом он погиб, как погибали наши деды и прадеды, ставшие нерушимой стеной перед нацизмом в защите нашей Родины. Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также сообщил, что средней общеобразовательной школе №5 города Торжка, где в настоящее время учится младшая младшая дочь героя и которую закончила старшая дочь, будет присвоено имя Василия Клещенко. Также имя героя получит и одна из улиц Торжка.

Василий Клещенко родился в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ.