Магнитогорск, Челябинская область, , 14:26 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авария произошла днём 18 августа на проспекте Ленина. Скорая помощь ехала с включённой сигнализацией и в этот момент в неё въехала Lada Largus.

Пострадали пациент и фельдшер. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области 16-летний подросток устроил ДТП с машиной скорой помощи. Он сгорел сам и погубил ещё четверых человек, в том числе фельдшера.

Напомним, по сравнению с июлем 2021 года в июле 2022-го на территории Челябинской области возросло количество ДТП. В то же время число погибших и пострадавших уменьшилось.