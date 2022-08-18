Москва, 18 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В России запущен первый шоп-тур в Белоруссию. Первый заезд на шопинг в Минск стартует 25 августа, сообщили 18 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Стоимость шоп-тура на четыре дня и три ночи с размещением в отеле 4* с завтраком и без перелета стоит от 33 тыс. 504 рублей на двоих, с включенным авиаперелетом — от 57 тыс. 866 рублей.

Перелеты из Москвы в Минск выполняются из всех столичных аэропортов. Билеты стоят от 7 до 12 тыс. рублей в обе стороны. Также курсируют скоростные поезда «Ласточка», или можно поехать в Белоруссию на своем автомобиле.

В АТОР отметили, что в Минске продолжают работать магазины и салоны других зарубежных брендов, которые покинули или приостановили работу в России: Zara, Adidas, Nike и др.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры отмечают повышенный спрос российских граждан на туры в Белоруссию.

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