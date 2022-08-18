Анкара, 18 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Руководство России смягчило условия для возможной организации личной встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает 18 августа телеканал CNN Turk со ссылкой на источники среди представителей турецких властей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Телеканал напомнил, что ранее Москва заявляла о необходимости разработки «дорожной карты» для будущих дипломатических контактов. Однако, по данным телеканала, мнение российской делегации изменилось.

«Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты», — сообщает CNN Turk.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров во Львове президент Турции Реджеп Эрдоган, Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш намерены обсудить реализацию зерновой сделки и перспективу урегулирования кризиса на Украине.

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