Нальчик, , 14:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сформированы две бригады медиков для отправки в Донбасс. Они прибыли на место и уже оказывают помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщили в военно-патриотическом фонде «Новая высота», созданном в Кабардино-Балкарии для оказания содействия российским военным.

Военные медики mil.ru

В составе группы врачи скорой помощи, анестезиологи, реаниматологи, медбратья, водители и охранник. Бригады медиков будут работать в ротационном порядке, сменяя друг друга каждый месяц. С собой они привезли необходимые медикаменты и расходные материалы. Автомобиль фонда оснащен аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, другой медтехникой. В месте дислокации бригады оборудованы специальный медицинский кабинет и склад.

Сообщается, что врачи из Кабардино-Балкарии помогают оперативно доставлять пострадавших с тяжёлыми минно-взрывными травмами к месту неотложной медицинской помощи. По дороге ими проводится срочная терапия.

«Помимо эвакуации раненых из мест боестолкновений и оказания им экстренной медицинской помощи, медиками регулярно оказывается и амбулаторная помощь военным с различными заболеваниями и последствиями ранений», — говорится в сообщении фонда.