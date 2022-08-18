Чебоксары, 18 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии из-за жары и сухой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

По данным ведомства, в течение недели, до 26 августа, в большинстве районов Чувашии ожидается чрезвычайная пожарная опасность по условиям погоды. В ведомстве со ссылкой на синоптиков отмечают, что ближайшую неделю температура воздуха составит +24…+30 градусов, осадки не прогнозируются.

В управлении отмечают, что в настоящее время наивысший (пятый) класс пожарной опасности объявлен в Козловском, Урмарском, Яльчикском и Янтиковском районах. Четвёртый класс пожароопасности объявлен в 12 муниципалитетах.

Спасатели отмечают, что из-за установившейся жары увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров и возгораний сухой травы. Всего с начала года в Чувашии произошло 73 травяных и восемь лесных пожаров.

Напомним, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов полагал, что 19 августа могут выпасть кратковременные осадки, 20–21 августа прогнозируется сухая погода при температуре до +27 градусов. Похолодание с дождями предполагается в конце августа.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии с 27 августа предлагают ввести ограничения в части посещения лесов в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности. Ожидается, что оно будет действовать по 16 сентября.