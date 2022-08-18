Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Удар по Запорожской АЭС — «последняя надежда негодяев», возглавляющих Украину, написал 18 августа в своем телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин.

Запорожская АЭС

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Ранее в Министерстве обороны сообщили, что регулярные обстрелы ЗАЭС, угрожающие катастрофическими последствиями, продолжаются уже месяц. В Киеве заявляют, что Россия на ЗАЭС обстреливает сама себя.

18 августа в ведомстве сообщили, что Киев готовит «резонансную провокацию» на ЗАЭС в период посещения Украины делегацией ООН и с этой целью сосредотачивает в районе Запорожья полк радиационной, химической и биологической защиты.

«Не устаю удивляться насколько лжив и лицемерен современный мир, если Запад с укропами рассчитывают обвинить в этой провокации Россию. И обвинят, конечно. Но есть в этой истории и хорошее — в ней сквозит отчаяние коллективного Запада. Отчаяние врага — топливо Победы», — отметил Стешин.