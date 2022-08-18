Тбилиси, 18 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Министерство финансов Грузии внесло в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры почти 1,5 млн граждан при населении 3,7 млн человек. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба минфина.

Цитата из к/ф «Блеф». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Азартная игра

«Согласно закону Грузии «Об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр», по состоянию на сегодняшний день, в список запрещенных лиц внесена информация о 1 449 124 лицах», — говорится в сообщении.

По данным минфина, в этот список также попали 1930 игроманов. 1907 из них сами попросили включить себя в чёрный список, а 23 были включены на основании судебных решений по обращению родственников.

Если у кого-то возникли вопросы о причине включения в этот список, следует обратиться в центры обслуживания граждан Службы доходов.

Напомним, в Грузии с 1 марта начал действовать закон, запрещающий играть в азартные игры лицам до 25 лет, чиновникам, социально незащищенным лицам и игроманам. Также в стране запретили рекламу азартных игр, что привело потере телеканалами части доходов.