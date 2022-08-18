Сургут, Югра, , 14:20 — REGNUM В аэропорту Сургута (ХМАО) таможенники пресекли попытки вывоза почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Здание Тюменской таможни Пресс-служба Тюменской таможни

Гражданин Таджикистана вылетал рейсом Сургут — Ташкент с 1,6 миллиона рублей в ручной клади. Сумма, превышающая разрешённые законодательством $10 тысяч, составила 999 626 рублей. При таможенном контроле рейса Сургут- Баку у гражданина России помимо $10 тысяч нашли ещё 229 500 российских рублей.

«Случаи недекларирования для нас не редкость. При перемещении через таможенную границу наличные денежные средства свыше $10 тысяч в эквиваленте необходимо письменно декларировать. Подача пассажирской таможенной декларации является бесплатной», — напомнил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

В отношении нарушителей возбудили дела о нарушениях по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Материалы направлены в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области преступная группа незаконно перевела больше 45 тыс. евро (более 4 млн рублей) на счета нерезидентов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале пресекли деятельность группы валютчиков