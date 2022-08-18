Рязань, , 14:22 — REGNUM Доступ граждан на территорию Окского государственного заповедника в Рязанской области ограничен в связи с лесными пожарами, сообщает пресс-служба национального парка.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Спасском муниципальном районе с 17 августа и до особого распоряжения введён режим ЧС. В связи с этим для посетителей ограничен доступ на территорию заповедника, включая Центральную усадьбу.

«Штраф за нарушение пожарной безопасности в период ЧС от 12 000 до 80 000 рублей», — предостерегли в нацпарке.

Как сообщало ИА REGNUM, на ликвидации пожаров задействованы 850 человек, специальная и авиатехника.

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