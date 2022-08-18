Москва, , 14:18 — REGNUM Государство должно на фоне ограничения полетов через адресную поддержку и прямые субсидии на оплату труда сохранить персонал гражданской авиации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

По его словам, еще в начале пандемии отмечались сокращения пилотов, сейчас мы слышим о массовых увольнениях авиадиспетчеров. Речь о представителях стратегических профессий, штучных специалистах, которые ни при каких обстоятельствах не должны оставаться за бортом внимания государства. Тем более на фоне декларируемых задач по производству собственных самолетов и развитию гражданской авиации

Комментируя сообщения об увольнении и нахождении в частичном простое пилотов и авиадиспетчеров, Миронов отметил, что представители стратегических профессий не должны оставаться за бортом внимания государства.

«Проблемы авиации вызваны объективными причинами, очевидно, сами работодатели с ними не справляются. Государство должно помочь сохранить и летный, и наземный состав даже ценой бюджетных расходов, через адресную поддержку, прямые субсидии на оплату труда», — сказал депутат.

Миронов подчеркнул, что нельзя допустить кадрового провала в отрасли, на восполнение которого потом могут уйти годы.

«Безопасность полетов при этом будет находиться под угрозой», — заключил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В России грузовой авиаперевозчик намерен сократить более 200 пилотов Boeing