Красногорск, 18 августа, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Сроки оформления пособия по рождению ребенка на территории Подмосковья сократили в четыре раза. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Теперь для оформления онлайн-заявления на выплаты пособия при рождении ребенка необходимо только подтверждение доходов. При этом срок предоставления услуги сократился до 10 рабочих дней.

«В июле перевели полностью в «цифру» оформление пособия при рождении ребенка. И уже в таком виде подано более 10 тыс. заявлений. Теперь услугу можно получить быстрее в четыре раза», — сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.