Донецк, 18 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка повредилась школа, сообщил 18 августа мэр города Алексей Кулемзин.

Артиллерия ВСУ

«Во время обстрела Кировского района вражеский снаряд повредил два оконных блока в здании школы №93 по улице Карла Маркса, 10», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Богоявленский кафедральный собор в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ.

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