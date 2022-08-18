Брюссель, , 14:16 — REGNUM Ограничения по выдаче шенгенских виз гражданам России будут обсуждены в ходе неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдёт в Праге 30–31 августа. Это 18 августа подтвердила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По словам Хиппер, Еврокомиссия стремится обеспечить скоординированные действия стран сообщества по этому вопросу.

«30-31 августа состоится неформальная встреча глав МИД ЕС «Гимних», которая пройдет в Праге, и разговор на этой встрече также будет идти о визах для россиян, путешествующих в ЕС», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия в июле перенаправила весь уголь, от которого отказались страны Евросоюза, в Китай и Индию.