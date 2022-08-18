Горловка, ДНР, 18 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Горловке (Донецкая республика) — большое количество повреждений и разрушений после очередного обстрела со стороны киевской армии, сообщил 18 августа в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

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Под обстрел попал в том числе один из храмов города, отметил военкор.

Ранее в народной милиции Донецкой республики сообщили, что за прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР 379 снарядов из РСЗО «Ураган», ствольной артиллерии и минометов. Один мирный житель погиб, девять получили ранения.