Париж, 18 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту исполнительного совета Корсики, чтобы показать «всю свою поддержку», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон разговаривал по телефону с Жилем Симеони, президентом исполнительного совета Корсики, чтобы «показать всю свою поддержку после произошедшего стихийного бедствия».

По данным Елисейского дворца в Париже, президент также сообщил, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен посетит остров «по его просьбе».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Даманен отправится на французский остров Корсика днем 18 августа.