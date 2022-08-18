Истра, Московская область, 18 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На пострадавшем от пожара складе маркетплейса Ozon в Подмосковье идет инвентаризация и вывоз уцелевших товаров. Как рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков, выступая в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП ВКонтакте, в настоящий момент более 400 фур с уцелевшими товарами направлено на другие склады маркетплейса. Между тем товаров остается еще много, предстоит выяснить, можно ли их возвращать на продажу с уценкой или они так повреждены и подлежат утилизации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Постамат маркетплейса OZON (Озон)

Беляков пообещал держать продавцов в курсе, что происходит с их товарами, выплата компенсаций будет производиться частями и полностью завершится до конца сентября. Ozon еще 3 августа связался с продавцами, сообщив о произошедшем и порядке компенсации ущерба. Кроме того, товар многих продавцов был застрахован, также застрахована ответственность компании. Управляющий директор Ozon напомнил, что один из блоков склада не пострадал от пожара. «Мы смотрим, какой товар возможен к реализации, необходимо учесть все излишки, возвраты и так далее. Это не значит, что мы будем ждать с платежами до 30 сентября — мы будем осуществлять их частями», — уточнил Сергей Беляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3–4 августа на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области произошел пожар. У здания произошло частичное обрушение кровли и стен. Из здания эвакуировались около тысячи человек, 11 — пострадали, двое были госпитализированы.