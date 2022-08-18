Уфа, 18 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Старшего врача хирурга медико-санитарной части МВД России по Башкирии обвинили в посредничестве во взяточничестве в крупном размере в Уфе. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, фигурант уголовного дела потребовал от полицейского, который проходил военно-врачебную комиссию в связи с проблемами со здоровьем, около одного млн рублей для передачи должностным лицам медико-санитарной части за оказание содействия в получении положительного решения этой комиссии о производстве ему единовременной выплаты в общей сумме порядка трех млн рублей из-за повреждения здоровья во время несения службы, исключающее возможность дальнейшей службы в органах внутренних дел.

Отмечается, что сотрудник полиции обратился в органы ФСБ.

Подозреваемого задержали с поличным при передаче денег. Свою вину он признал частично.

По данному факту в отношении 40-летнего старшего врача хирурга медико-санитарной части МВД России по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.