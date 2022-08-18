Чебоксары, 18 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Жители Чувашии стали экономить средства, отказываясь от крупных покупок и переходя на «сберегательную модель поведения». Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке республики, комментируя инфляционные процессы в структуре непродовольственных товаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

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Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года замедлился в Чувашии до 19,68% после 20,64% в июне.

«Преимущественно это вызвано охлаждением спроса и увеличением предложения на отдельных товарных рынках», — говорится в сообщении.

В банке поясняют, что рост цен на товары длительного пользования (телевизоры, планшеты, мониторы, отдельные виды бытовой техники, легковые автомобили и шины) удаётся сдержать за счёт укрепления рубля и спада ажиотажного спроса. В то же время спрос на автомобили сдерживался ограниченной линейкой моделей и комплектаций.

«В целом спрос на крупные покупки ограничивался переходом населения к сберегательной модели поведения», — отмечают в банке.

Годовой прирост цен на топливо в июле составил 1,53% после 2,32% месяцем ранее за счёт увеличения объёмов поставок на внутренний рынок при сокращении экспорта.

В Национальном банке отмечают, что экспортные ограничения повлекли расширение предложения древесины и продуктов её переработки, что стало причиной снижения цен на обрезные доски и сокращения издержек в мебельной промышленности.

В то же время рост цен на импортное сырьё и готовую продукцию из‑за осложнений в международной логистике повлиял на удорожание парфюмерно‑косметической продукции.

Напомним, что Чувашия вошла в группу аутсайдеров в годовом рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии годовая инфляция в июле замедлилась до 16,72% после 17,55% в июне, в том числе на продукты питания снизилась до 18,07% после 19,63%. При этом рост цен в республике оставался выше, чем в среднем по России (15,1%) и ПФО (15,54%).