Мелитополь, 18 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На должность заместителя председателя совета министров Запорожской области назначен Алексей Лысов. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Orenburg-gov.ru Назначение

В администрации Запорожской области Лысов займётся вопросами инфраструктурного развития.

Алексей Лысов родился в 1985 году в Вологде, окончил Вологодский государственный технический университет. С 2007 года по 2016 год работал в органах власти Вологодской области, в 2018–2019 годах являлся главным советником управления президента РФ по внутренней политике. С весны 2022 года занимал должность первого заместителя главы администрации Алчевска (ЛНР), участвовал в восстановлении города. Является победителем конкурса «Лидеры России».

На должность замминистра труда и социального развития назначен Евгений Маркелов. Он родился в 1979 году в Ульяновске. Окончил Кубанский государственный университет, работал в структурах муниципальной власти Краснодарского края и территориальных управлениях министерства труда и социального развития региона. В последнее время возглавлял ГКУ Краснодарского края — управление социальной защиты населения в Гулькевичском районе.