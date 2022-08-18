Казань, , 14:47 — REGNUM В Татарии за 7 месяцев 2022 года произвели 875 тыс. тонн молока, это на 3% больше, чем в прошлому году. Средний надой на корову составил 4133 кг (+264 кг), подвел предварительные итоги заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Коровы на ферме © ИА REGNUM

Больше планируемого нарастили производство молока в Сабинском, Аксубаевском, Балтасинском, Атнинском, Кукморском и Мамадышском районах. В отстающих — Азнакаевский, Мензелинский, Заинский, Верхне-Услонский и Алькеевский районы.

Порядка 25 хозяйств имеют надои на корову менее 10 кг. Им рекомендовано изменить рацион кормления животных.

«По состоянию на 15 августа идентификация крупного рогатого скота составляет 385 тыс. 313 голов. Это 60% от общего поголовья по республике. До конца года осталось практически 4 месяца. К концу года этот показатель должен быть 100%», — дополнил Гарипов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в рамках цифровизации АПК в 2020 году запустили систему единой идентификации животных. Телятам на одно ухо устанавливают бирки с уникальным номером и QR-кодом, а на другое — электронные чипы, зарегистрированные в единой информационной системе. в дальнейшем животное без этого номера не сможет попасть на убой и прилавок.

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