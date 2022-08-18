Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Необходимо преподать наглядный и запоминающийся урок о том, какие последствия могу ждать добровольных помощников киевского режима в его попытках перейти к ядерному терроризму, отметил 18 августа в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Ранее в министерстве обороны сообщили о задержании на освобожденных территориях Запорожской области четырех корректировщиков огня украинской артиллерии из числа сотрудников Запорожской АЭС.

«Возникает юридический вопрос — по какой статье УК РФ должны быть осуждены эти люди? Шпионаж? Терроризм? На первый взгляд и то, и другое не очень подходят для квалификации их действий», — отметил журналист.

Расстрельный приговор мог бы вынести военно-полевой суд, но таковой российским законодательством не предусмотрен, и даже в ДНР, где есть смертная казнь, за вынесенным приговором наемникам ничего не последовало, напомнил Мардан.

«В гибридной войне задача — деморализовать армию и тыл врага является приоритетной. А жевание юридических соплей с одновременным выкладыванием в сеть бессмысленных интервью в Волыной способно деморализовать лишь наш собственный тыл», — добавил журналист.