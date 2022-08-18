Кишинёв, 18 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) пытается добиться расторжения договора с Газпромом на поставку природного газа. Об этом 18 августа заявил журналистам экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«ПДС хочет расторгнуть действующий контракт с Газпромом, так как он не позволяет провернуть их схемы, и закупать тот же российский газ, но через посредников», — сказал Додон.

Он отметил, что подобные схемы уже были в октябре и ноябре, когда молдавская сторона затянула переговоры о продлении соглашения на поставку газа из РФ и дошло до его отключения. В этот период, по словам Додона, были использованы «сомнительные компании».

Додон пообещал, что эти инциденты будут расследованы, когда в Молдавии сменится власть.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает всех затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета. В августе Чебан заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить.