Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга выплатит местной жительнице более 500 тыс. рублей из-за дерева, упавшего на автомобиль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в октябре 2021 года. Тогда женщина оставила свой автомобиль на парковке. Когда женщина вернулась к машине, на её крыше находилось упавшее дерево. Оказалось, что дерево было гнилым, а ответственность за отсутствие должного ухода должна понести администрация Орджоникидзевского района.

Свердловчанка обратилась в суд. Инстанция постановила взыскать с мэрии сумму материального ущерба, госпошлину и прочие расходы. В общей сложности 546 400 рублей.