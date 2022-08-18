Нью-Йорк, США, 18 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Специальный докладчик Совета по правам человека (ООН) Томоя Обоката заявил, что современные формы рабства широко практикуются по всему миру, включая принудительный труд уйгуров в Китае, кабальный труд низшей касты далитов в Южной Азии и домашнее рабство в странах Персидского залива, Бразилии и Колумбии, как передает 18 августа Associated Press.

Статуя мира (олицетворяет женщин оказавшихся в сексуальном рабстве) перед посольством Японии в Сеуле. Скульпторы Ким Сон Кюн и Ким Юн Сун

В докладе Генеральной Ассамблее ООН Обоката отметил, что традиционное рабство, особенно среди меньшинств, встречается в Мавритании, Мали и Нигере в африканском регионе Сахель. Также, по его словам детский труд — еще одна современная форма рабства — существует во всех регионах мира.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Америке и Европе эксплуатируются от 4 до 6% детей, и эта доля гораздо выше в Африке (21,6%), а самый высокий показатель в странах Африки южнее Сахары (23,9%)», — сказал Обоката.

В докладе также упоминаются две другие формы современного рабства — принуждение к браку взрослых и детей и сексуальное рабство.

Уровень детских браков резко возрастает в маргинализированных сообществах, таких как цыгане в юго-восточной Европе, а официальные данные по Великобритании свидетельствуют о том, что большинство случаев принудительных браков связаны с Пакистаном и в меньшей степени с Афганистаном, Бангладеш, Индией и Сомали.

Что касается других регионов, то в Нигерии «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляет христианских женщин и девочек переходить в ислам и принуждает к браку, сказал Обоката. Некоторые этнические меньшинства в стране практикуют принудительные или детские браки с частотой до 75%.

Принудительные браки также вызывают обеспокоенность в Конго, Камбодже, Индии, Казахстане, Шри-Ланке и Вьетнаме, Боливии, Колумбии, Гондурасе и Панаме, сказал он.

Что касается сексуального рабства, которое особенно часто встречается во время конфликтов и гуманитарных кризисов, то Обоката привел в пример более чем 6500 женщин из иракского меньшинства езидов, захваченных в 2014 году боевиками «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые использовали изнасилования в качестве оружия войны.

В Эфиопии, по словам докладчика ООН, женщины из числа меньшинств подвергаются изнасилованиям, сексуальным увечьям и другим формам сексуального насилия со стороны участников конфликта.

В Мьянме женщины из этнической группы рохинджа «подвергаются систематическому сексуальному насилию со стороны сил безопасности страны, что может считаться военными преступлениями или преступлениями против человечности», — сказал Обоката.