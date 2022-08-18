Москва, 18 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российские туристы стали чаще покупать летние туры на отдых в Азербайджане Спрос на туры в эту страну летом 2022 года вырос в 1,5-2 раза в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По мнению туроператоров, резкому росту спроса поспособствовали как возобновление прямых перелетов в Азербайджан из России, так и переориентация части туристов на постсоветские страны.

Наибольшей популярностью пользуются гастрономические и экскурсионные туры. Более 80% бронирований в Азербайджане приходятся на отели категории 5*. Стоимость туров на двоих в Азербайджан колеблется от 15, до 69 тыс. рублей в зависимости от звездности отеля и количество дней.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен список зарубежных стран, куда российские туристы смогут лететь летом 2022 года на отдых прямыми авиарейсами без пересадок.

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