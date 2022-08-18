Москва, , 14:05 — REGNUM Самым ценным игроком женского чемпионата России по гандболу признана бывшая гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Анна Вяхирева Rostovhandball.ru

Вяхирева в третий раз в карьере признаётся самым ценным игроком. Она победила в голосовании тренеров команд чемпионата России сезона 2021/22 с учётом интернет-опроса болельщиков и мнения спортивных журналистов.

Напомним, после Олимпийских игр в Токио Вяхирева взяла паузу в карьере, а в марте вновь появилась на площадке. В мае 27-летняя гандболистка в составе «Ростов-Дона» стала выиграла чемпионат России.

30 июня Вяхирева перешла в норвежский клуб «Вайперс».

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