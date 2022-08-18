Москва, 18 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, члены ячейки финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям террористического характера в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекли в Джанкое и Ялте Республики Крым.

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