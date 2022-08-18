Москва, 18 августа 2022, 14:14 — REGNUM На ликвидации пожаров в Рязанской области работают 850 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в Рослесхозе.
Ликвидировать возгорания также помогают 300 единиц техники, четыре вертолёта МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолёт амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76.
Как сообщало ИА REGNUM, на помощь спасателям прибывают и парашютисты-десантники ФБУ «Авиалесоохрана».
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