Москва, 18 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На ликвидации пожаров в Рязанской области работают 850 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в Рослесхозе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Ликвидировать возгорания также помогают 300 единиц техники, четыре вертолёта МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолёт амфибия Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76.

«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь спасателям прибывают и парашютисты-десантники ФБУ «Авиалесоохрана».