Красногорск, , 14:04 — REGNUM Для обеспечения пожарной безопасности в период с 19 по 28 августа на территории Подмосковья ограничат пребывание людей и заезд транспорта в леса. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Лесные пожары skeeze

Эти меры связаны с осложнением пожарной обстановки в лесах, где установлен высокий — четвертый класс пожарной опасности.

«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов! Доступ в леса ограничен», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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