Тверь, 18 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Известный актёр и телеведущий Сергей Светлаков раскрыл подробности работы над новым сериалом. Об этом сообщило издание «Газета.ru» 18 августа.

Цитата из к/ф «Жених». реж Александр Незлобин. 2016. Россия Сергей Светлаков

По словам артиста, в настоящий момент он находится в Твери, где занимается производством нового шоу «Дело о пропавшей Деревне»: «Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с ее обманчивой простотой, и такую притягательную сейчас мистику — от ведьмы до НЛО… Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем, что получилось». Он также охарактеризовал жанр будущего проекта как «пародия на расследование».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, певец Николай Басков анонсировал возвращение «Утренней почты» в телеэфир. Ожидается, что новые выпуски передачи выйдут в ближайшее время.