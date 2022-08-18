Красногорск, , 14:01 — REGNUM Смог в Подмосковье ухудшит видимость ночью и утром в предстоящие дни, а наиболее остальных от него пострадают южные, юго-восточные и восточные районы региона. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Смог Climatechange.tw

«Наиболее высокая концентрация частиц дыма ожидается при ослаблении ветра в ночные и утренние часы, а сильнее всего видимость в смоге будет ухудшаться в южных, юго-восточных и восточных районах Подмосковья и сопредельных с ними регионах», — сказал Тишковец.

По его словам, природа «вряд ли поможет человеку в борьбе с тушением пожаров, поскольку существенных осадков ждать не приходится»: «В такой обстановке, в условиях высокой и чрезвычайной, то есть, наивысшей степени пожарной опасности, экологическая ситуация вряд ли улучшится».

Тишковец напомнил, что после небольшого понижения температуры воздуха в предстоящие выходные центральный регион вновь ждёт 30-градусная жара.